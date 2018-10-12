В Кремле примут меры в случае гонений против УПЦ МП на Украине

Россия внимательно следит за ситуацией вокруг Украинской православной церкви и предпримет политико-дипломатические шаги в случае гонений против УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП) со стороны радикалов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия защищает интересы русскоговорящих жителей Украины и точно так же будет отстаивать права православных, относящих себя к УПЦ МП. Таким образом Песков прокомментировал сообщения о том, что радикальные украинские группировки анонсировали проведение рейдерских захватов и нападения на церкви Московского патриархата.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о вмешательстве в политику Украины, и Россия будет реагировать на опасные действия радикалов «исключительно политико-дипломатическими способами».

«Я хочу повториться: это в случае, если действительно украинским властям не удастся удержать ситуацию в правовом поле и это примет какие-то уродливые проявления, насильственные», — пояснил Дмитрий Песков.

В настоящий момент на Украине действуют три православных церкви. УПЦ является канонической самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата и объединяет наибольшее число верующих в стране. Другие две организации — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ — организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран.

При этом нынешние киевские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви от Московского патриархата.

Ситуация усугубилась после того, как в октябре Собор Вселенского Константинопольского патриархата принял решение восстановить Киевскую митрополию, существовавшую до XVII века, и согласился предоставить Украине автокефалию.

Накануне, 11 октября, Вселенский патриарх Варфоломей снял анафему, которую РПЦ наложила на главу УПЦ Киевского патриархата Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви Макария. Кроме того, синод Константинопольского патриархата аннулировал обязательство, зафиксированное в синодальном письме 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

При этом Константинопольский патриархат до сих пор так и не назначил дату проведения собора, на котором представители УПЦ КП смогут получить желанный томос — указ об автокефалии.

Ранее это событие постоянно откладывалось. На Украине ожидали, что томос будет выдан 11 октября, по итогам Константинопольского синода. В конце августа высказывались предположения, это произойдет в начале сентября. В июле — «на День крещения Руси». В апреле — «через несколько недель».

Теперь же представители УПЦ КП ожидают, что церковь сможет получить томос во второй половине ноября: «Ближайшая дата, которая может быть, — это следующее заседание синода Константинопольского патриархата, которое должно происходить во второй половине ноября, — заявил архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря в эфире телеканала „Громадьске“. — Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы это произошло как можно быстрее».

Украинский президент Петр Порошенко , комментируя, решение Константинополя в пользу Киевского патриархата, заявил, что «боголюбивое» население Украины одержало победу над «московскими демонами». Он также поблагодарил население страны за «массовую поддержку» идеи о предоставлении украинской церкви независимости.

При этом глава государства пообещал, что после создания автокефальной церкви все желающие смогут остаться в лоне РПЦ. Президент пообещал защитить права тех верующих УПЦ, «которые добровольно решат выйти из-под Москвы», но отметил, что Киев будет уважать выбор каждого верующего.

Однако православные Московского патриархата на Украине все чаще заявляют об опасности рейдерских захватов и нападений на церкви со стороны националистов-радикалов.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в сентябре опубликовал в сети видеообращение, в котором сообщил, что 14 октября во время религиозного праздника Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии в стране могут произойти провокации.

«Звучат угрозы, что 14 октября, на Покров, будут вновь захваты святынь так называемых московских центров. Почему «московских», а не «Христовых»? Разве у нас здесь Москва?» — сказал он.

В конце сентября радикалы из националистической организации захватили здание Свято-Троицкого храма УПЦ Московского патриархата. Пострадали два прихожанина и настоятель храма.

По рассказам очевидцев, нападавшие смогли проникнуть в церковь через музыкальную школу, которая примыкает к зданию. Радикалы выломали двери, разбили окна и стали избивать прихожан. Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку.

Кроме того, нападавшие схватили настоятеля храма протоиерея Владимира Шувара и, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Выгнав прихожан, радикалы сменили замки в здании храма. В УПЦ сообщили, что нападение произошло настолько быстро, что штурм не удалось заснять на камеру.

В апреле неизвестные подожгли храм Иерусалимской иконы Божией Матери в Киеве. Пострадала одна из стен деревянного храма.

Спустя 10 дней кто-то попытался поджечь Свято-Николаевскую церковь в Черниговской области. Также неизвестные выбили стекла в окнах и дверях храма и попытались взломать замок.

В УПЦ Московского патриархата не исключили разрыва отношений с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считают решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.