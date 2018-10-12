Составитель досье на Трампа отказался от участия в слушаниях

Гленн Симпсон, глава компании Fusion GPS, которая собирала досье на президента США Дональда Трампа , отказался участвовать в закрытых слушаниях в юридическом комитете конгресса.

«От лица Гленна Симпсона отвечаем, что он не будет давать показания на закрытых слушаниях в комитете», — говорится в письме адвокатов Симпсона председателю комитета.

Также они отметили, что подзащитный имеет право не давать показания, согласно конституции США. Юристы заявили, что слушания в конгрессе направлены на дискредитацию расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Гленн Симпсон занимается этим расследованием с 2015 года вместе с бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом . Их наняли политические оппоненты Трампа, которые хотели помешать выдвижению его кандидатуры в президенты от Республиканской партии . Как сообщает газета Independent, результаты расследования Симсон и Стил передали американским и британским спецслужбам. Но, по данным издания, ФБР решила сосредоточиться на расследовании электронных писем Хиллари Клинтон

Вскоре «досье Трампа» стало доступным для общества благодаря публикации на сайте Buzzfeed.

Авторы расследования утверждали, что у России есть компромат на президента США. Однако в публикации отмечалось, что информация не подтверждена, а сам доклад имеет некоторые ошибки. Тем не менее, «досье Трампа» перепечатали другие СМИ. Кремль и Белый дом содержащуюся в документе информацию опровергли.

Гленн Симпсон уже давай показания в сенате в августе прошлого года. Он отвечал на вопросы в течение нескольких часов. Заседание прошло за закрытой дверью, журналистов на слушание не пустили. Однако в январе представитель демократов от Калифорнии, Диана Фейнштейн, опубликовала стенограмму показаний Симпсона.

«После выступления перед членами Гленн Симпсон попросил опубликовать стенограмму своего интервью. Американский народ заслуживает права знать, что он [Симпсон] сказал, и самостоятельно судить об этом. Инсинуации и дезинформация, распространяющиеся по поводу стенограммы, являются частью попыток подорвать расследование потенциального сговора и воспрепятствования правосудию», — сказала Фейнштейн.

Главный редактор BuzzFeed Бен Смит также обосновал решение о публикации непроверенных сведений в досье. Он заявил, что имеет несколько причин полагать, что информация Кристофера Стила заслуживает доверия, несмотря на то что она не была подтверждена. В BuzzFeed акцентировали внимание на том, что такая тема заслуживает освещения в средствах массовой информации, так как она стала предметом расследования ФБР.

После публикации «русского досье» российский предприниматель Алексей Губарев в 2017 году подал в суд на BuzzFeed, заявив, что та информация очернила бизнесмена и его компанию, говорится в материале.

Решение опубликовать 10 января 2017 года досье Стила редакция BuzzFeed также объяснила тем, что в тот день американский телеканал CNN сообщил, что американская разведка донесла Бараку Обаме и избранному президенту США Дональду Трампу о существовании такого досье и расследовании ФБР.

До этого BuzzFeed пыталось подтвердить информацию, собранную в «русском досье», добавляет телеканал. Редакция даже отправила своего корреспондента в Прагу, чтобы узнать подробности поездки личного адвоката Трампа Майкла Коэна, однако все было безуспешно.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.