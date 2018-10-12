Возобновляемой энергетике требуется господдержка

Для развития возобновляемой энергетики в России необходима долгосрочная господдержка. Иначе страна рискует отстать в развитии инновационной отрасли.

Энергетическая отрасль во всем мире переживает революционные изменения, связанные с бурным развитием альтернативного, «зеленого» сектора. Переломным моментом в этой сфере стал 2015 год, когда мировой объем ввода возобновляемых источников энергии (ВИЭ) впервые превысил объем ввода объектов традиционной энергетики. За последние 10 лет установленная мощность «зеленой» генерации в мире выросла в девять раз до 917 гигаватт, что почти в четыре раза больше всей энергетики России.

Активный рост ВИЭ во всем мире стал необратимым трендом, уже очевидно, что их доля в мировом энергобалансе будет расти, а доля традиционной энергетики снижаться. Как указывается в недавно вышедшем отчете Международного энергетического агентства (МЭА), к 2017 году доля ВИЭ, включая гидроэнергетику, в электрогенерации достигла 24 процентов, а к 2023 году она составит уже 30 процентов от общего объема. Согласно прогнозам агентства, на долю ВИЭ в ближайшие пять лет придется около 40 процентов от всего нового энергопотребления и 70 процентов в объеме нового потребления электричества.

Сегодня в развитых странах до половины энергии производится на «зеленых» станциях. Пока основным потребителем ВИЭ в мире являются страны Евросоюза , где к концу прошлого года объем электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, впервые в истории превысил количество электроэнергии, получаемой от угольных электростанций. Такие данные содержатся в докладе, подготовленном экспертами Sandbag и Agora Energiewende.

Однако, согласно отчету МЭА, к 2023 году основным потребителем ВИЭ в мире, станет Китай , который давно стремится декарбонизировать экономику, одновременно снизив показатели загрязнения воздуха. Пока КНР возглавляет список стран по эмиссии парниковых газов, но она же входит в число лидеров в области развития возобновляемой энергетики. Россия в этой технологической гонке пока находится на позиции догоняющей страны.

В отчете МЭА наша страна упоминается преимущественно в разрезе гидроэнергетики как входящая в пятерку стран — лидеров по введению новых мощностей в этом секторе. Одновременно с этим аналитики МЭА отмечают крайне низкую роль ВИЭ в теплогенерации в РФ из-за отсутствия господдержки этого сектора. В то же время во всех странах развивать альтернативную энергетику помогает именно система государственной поддержки. В 2006 году 45 государств в мире создали у себя такую систему, а в 2018 году их число превысило 170.

В России первые успешные шаги в этом направлении были сделаны с принятием программы стимулирования использования ВИЭ (ДПМ ВИЭ) на период с 2013 по 2024 год. Это позволило создать в России сразу несколько новых индустрий: производства компонентов оборудования солнечных и ветроэлектростанций (СЭС и ВЭС), а также строительства и эксплуатации объектов ВИЭ. Прописанный в программе механизм возврата инвестиций позволил привлечь в отрасль частных инвесторов: по итогам проведенных конкурсов они обязались построить 1,76 гигаватт солнечной энергетики, 3,35 гигаватт — ветроэнергетики. Новые электростанции на базе ВИЭ появятся в нашей стране в самом ближайшем будущем. Последние вводы объектов ВИЭ по действующей программе завершатся уже в 2024 году.

Благодаря тому что важным требованием в программе господдержки стала локализация производства оборудования для строительства и эксплуатации станций, в России стали появляться новые предприятия. В солнечной генерации уровень локализации уже сейчас составляет 70 процентов (по сравнению с 50 процентами в 2014-2015 годах). В ветроэнергетике уровень локализации к 2019-2020 году составит 65 процентов. Для соответствия этим требованиям компании Vestas, Siemens Gamesa, Lagerway создают производственные мощности в самых разных регионах России, тем самым развивая их экономику.

Новые предприятия несут не только мощные инвестиционные импульсы, но и стимулируют развитие смежных производств, технологической базы и рынка локальных поставщиков. Кроме того, частные инвесторы постоянно совершенствуют применяемые на своих предприятиях технологии. У России уже есть свои ноу-хау в области ВИЭ. Так, модули крупнейшего отечественного производителя солнечных батарей «Хевел» (HEVEL) после доработки в физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе вошли в мировой топ-3 по кпд, заняв место рядом с разработкой Panasonic.

Учитывая богатый инженерный потенциал России, можно ожидать появление других инновационных продуктов с высоким экспортным потенциалом. Развитие новой отрасли приведет к формированию научных и технологических кластеров. По предварительной оценке, до 2024 года по всей цепочке появления ВИЭ-объектов может быть создано более 10 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Немаловажно и то, что созданная в России конкурентная среда при распределении ДПМ ВИЭ (механизм конкурсных отборов) привела к серьезному сокращению капитальных затрат со стороны инвесторов. Ярким примером является ветроэнергетика, где конкуренция способствовала сокращению капитальных расходов со 136 тысяч до 66 тысяч рублей за один киловатт. Противники ВИЭ пытаются убедить, что новые мощности не по карману оптовому рынку и приведут к существенному росту платежей. Но и это не так: внедрение ВИЭ, помимо очевидного улучшения экологической ситуации, позволит в будущем также снизить цены на электроэнергию, так как операционные затраты на такую генерацию минимальны.

Уже сейчас можно констатировать, что возобновляемая энергетика создала в России два рынка — рынок новой мощности объемом 750 миллиардов рублей и рынок высокотехнологичного машиностроения с инвестиционным потенциалом до 250 миллиардов рублей. Это реальная прибавка к ВВП — от 0,1 до 0,5 процента в год. Вряд ли в экономике, особенно в ее высокотехнологичной части, можно найти сопоставимые примеры новых рождающихся отраслей такого объема.

Сегодня новая зарождающаяся высокотехнологичная отрасль задается вопросом о целесообразности продления программы развития ВИЭ после 2024 года. Отраслевое сообщество открыто говорит о необходимости продолжения проекта, условно назвав его «ДПМ ВИЭ 2.0». По мнению экспертов, от решения государства в этом вопросе зависит насколько активно пойдет строительство возобновляемых источников за горизонтом 2024 года и будет ли у производителей возможность создать технологии, способные конкурировать на мировых рынках.

Важно подчеркнуть, что Россия обладает необходимым природным потенциалом для развития возобновляемой энергетики. Большая часть территории нашей страны — это континентальный или резко континентальный климат с низкой облачностью и высокой инсоляцией. В этом смысле природный потенциал по солнцу на значительной части нашей страны достаточный для эффективной работы солнечных электростанций. По ветропотенциалу Россия — страна номер один на земном шаре (наиболее масштабный потенциал сосредоточен прежде всего на севере и в прибрежных районах).

Но без продления поддержки ВИЭ-генерации положительный эффект от созданного на первом этапе инновационного импульса может быть утрачен, а энергетика страны вновь окажется в ситуации технологического отставания. Поэтому стратегическое решение о поддержке генерации на основе ВИЭ будет важным шагом в сторону интенсивного экономического развития энергетической отрасли. Продолжение стратегии развития ВИЭ способно не только стать инновационным драйвером для отечественной экономики, но и сделать Россию одним из серьезных игроков на мировом рынке оборудования.

Для сохранения уже сложившейся отрасли, загрузки созданных современных производств, совершенствования освоенных технологий и роста положительного эффекта для потребителей страны (улучшение экологии, снижение цен на электроэнергию), по экспертным расчетам, необходимо продолжение мер поддержки на горизонте после 2024 года, в объеме до 1000 мегаватт в год, совокупно — до 10 гигаватт новых СЭС и ВЭС.

Ведущие инвесторы в солнечную и ветроэнергетику совместно с экспертами в отрасли ТЭК оценили долгосрочные экономические эффекты от продления программы. По подсчетам специалистов, строительство новых объектов и соответствующий общий объем производства в период с 2025 по 2035 года с учетом экспортной составляющей обеспечат приток в реальный сектор экономики до 2 триллионов рублей, что даст ежегодный прирост ВВП в том же диапазоне, что и сейчас — 0,1-0,5 процента.

Понятно, что механизмы поддержки — лишь переходная мера. Во всех странах развитие ВИЭ движется к сетевому паритету — моменту равенства себестоимости производства электроэнергии на традиционной и возобновляемой генерации. Согласно отчету ВЭФ, в 2016 году возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями более чем в 30 странах. Россия сетевой паритет преодолеет в следующем десятилетии (с угольной и атомной генерацией предположительно это произойдет в 2025–2027 годах, с газовой — до 2030 года), и тогда возобновляемая энергетика станет самоокупаемой. Именно на этом прогнозе должна строиться вся стратегия развития ВИЭ в России.

Получив поддержку на этапе становления, возобновляемая энергетика должна стать опорой промышленного развития России в будущем и основным фактором конкурентоспособности на международных рынках, где обязательным становится выполнение глобальных целей по снижению «углеродного следа». Как указывалось в августовском исследовании климатологов из Утрехтского университета, если в ближайшие 17 лет (до 2035 года) человечество не сократит выбросы углекислого газа, изменения в атмосфере Земли станут необратимыми, а предотвратить повышение средней температуры воздуха более чем на 2 градуса по Цельсию станет практически невозможно.