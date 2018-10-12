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В Финляндии призвали отменить договор с Россией о демилитаризации Аландских островов
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В Финляндии призвали отменить договор с Россией о демилитаризации Аландских островов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Финские и эстонские эксперты высказались по поводу возможного отказа от договора между Хельскинки и Москвой, предполагающего контроль России за статусом демилитаризации Аландских островов, пишет Ilta-Sanomat.
Почетный профессор Университета Восточной Финляндии Теуво Похьолайнен заявил, что руководству страны стоит отказаться от пункта, согласно которому консульство России в Марехамне следит за сохранением статуса демилитаризации Аландских островов, передает «ИноСМИ».
По его мнению, для островов «является важным, чтобы статус демилитаризации островов не пересматривался в договорах».
Исследователи Международного центра обороны и безопасности (МЦОБ) Эстонии считают, что Финляндия обязана защищать Аландские острова.
«В том случае, если на Аландские острова или через них будет совершено неожиданное нападение, Финляндия обязана перейти к необходимым мерам для задержания агрессора или борьбы с ним», — сказал глава отдела исследований МЦОБ Паули Ярвенпяя.
По его словам, договор с Россией является «пережитком истории». «Время от времени обсуждается, есть ли в этой ситуации какой-нибудь практический смысл», — отметил он.
«Финляндия должна быть готова защитить Аландские острова, это в любом случае является обязанностью Финляндии», — добавил исследователь МЦОБ Калев Стойческу.
Однако, по его словам, нет необходимости отказываться от Женевской конвенции или вносить в нее изменения, чтобы у России не возникло дополнительного «беспокойства».
Стойческу подчеркнул, что Финляндии нужно быть готовой отвечать на «возможные военные действия России». Это, по его мнению, «также отвечает интересам Швеции и других стран региона».
В 2017 году вокруг Аландских островов разгорелся скандал, когда сообщалось, что генштаб Финляндии отказался выдавать разрешение российскому паруснику «Крузенштерн» на посещение островов. Впоследствии министерство обороны Финляндии опубликовало доклад, согласно которому проведение учений на Аландских островах считается нежелательным.
Договор о демилитаризации Аландских островов, заключенный Финляндией с СССР, вступил в силу 17 апреля 1948 года. В соответствии с договором, консульство России в городе Мариехамн следит за соблюдением статуса демилитаризации островов.
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