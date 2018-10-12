Москва отнимет еще один дом у «Дома-2» 

Власти столицы отдали распоряжение отобрать еще один объект недвижимости в новой Москве, где проходят съемки реалити-шоу «Дом-2» телеканала ТНТ, передает РИА «Новости».
Здание будет изъято для строительства на этом участке автодороги из Саларьево в Марьино.
Сообщается, что у компании «ЕТК-Инвест» будет изъято нежилое здание площадью 72 кв. м, расположенное в поселении Сосенское.
Ранее у «ЕТК-Инвест» изъяли уже пять объектов недвижимого имущества с заключением договора о предоставлении нового участка.