Москва отнимет еще один дом у «Дома-2»

Здание будет изъято для строительства на этом участке автодороги из Саларьево в Марьино.

Сообщается, что у компании «ЕТК-Инвест» будет изъято нежилое здание площадью 72 кв. м, расположенное в поселении Сосенское.

Ранее у «ЕТК-Инвест» изъяли уже пять объектов недвижимого имущества с заключением договора о предоставлении нового участка.