Производитель спецавтомобилей расширяет производство при поддержке Корпорации МСП

«Группа ПРОМАВТО» (Нижний Новгород), одному из ведущих производителей спецавтомобилей в России , открыта кредитная линия на сумму более 50 млн рублей в АО КБ «Ассоциация» . Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках Программы средства предоставляются субъектам МСП по ставке не выше 9,6% годовых для среднего бизнеса и не выше 10,6% годовых для малого бизнеса.

Финансирование направлено на приобретение расходных материалов, сырья, узлов и деталей для сборки фургонов, шасси и др. В результате реализации проекта предприятие завершило ряд действующих контрактов и приступило к новым, увеличило объем производства автомобилей, расширило круг партеров и обеспечило дальнейшее устойчивое развитие производства.

В линейке продукции завода ПРОМАВТО — вахтовые автобусы, передвижные мастерские и лаборатории, оперативно-служебные автомобили МВД МЧС , автомобили по индивидуальному заказу и др. За последние 15 лет работы было реализовано около 14,5 тысяч автомобилей. Автомобили предприятия поставляются во все регионы РФ, а также в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Кубу и ряд африканских республик.

По состоянию на 12 октября 2018 года субъекты МСП Нижегородской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 6,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 8 млрд рублей.