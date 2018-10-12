Саратовский министр труда погорела на «макарошках»

Глава Саратовской области Валерий Радаев не мог поступить иначе. Политическая обстановка напряженная. Футболисты-миллионеры распускают руки, а жена депутата перегораживает МКАД, чтобы снять клип. И за это строго наказывают. Да еще и российские губернаторы один за другим покидают свои посты.

Так что судьба местного министра труда Натальи Соколовой была предрешена. В иной ситуации, может быть, и не уволили бы. Если внимательно посмотреть видео, то видно, что разговор происходит в неофициальной обстановке, после, а не во время заседания. Да и Соколова в итоге согласилась на эксперимент прожить на 3700 рублей, но только в следующем году, когда начнет действовать новый пенсионный МРОТ.

Чиновница сделала три ошибки. Первая: она видела, что ее снимают на телефон, знала, что видео выложат в интернет, и все равно позволила себе спорить на одну из самых животрепещущих для людей тем. А слов «мне статус министра не позволит» не прощают. «Макарошки» — тоже.

— Нам надо этот эксперимент провернуть, пока вы согласны на него.

— Я человек достаточно решительный, но боюсь, что статус министра мне это не позволит.

— Почему это? Не будете просто на работе кушать, будете кушать то, что с собой принесли. Чем вам мешает статус министра?

— А как вы думаете? Кроме всех моих рабочих вопросов, у меня должен родиться третий внук, и я очень жду этого события.

— Вы можете оставить мне меню, я буду сам по нему питаться. Давайте на практике докажем, что это невозможно.

— Возможно. Не проблема. Макарошки стоят всегда одинаково.

— На макарошках мы в больницу сляжем через несколько месяцев.

— А кефир? Все равно это дешево.

Ошибка номер два: министр разговаривала с местным депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко . Он ее, конечно, провоцировал. И со своей стороны делал все правильно. Бондаренко, кстати, и так уже известен не только в области, и у него, наверное, прекрасное политическое будущее.

Летом его выступление против повышения пенсионного возраста стало хитом соцсетей, а федеральную популярность ему подарил Следственный комитет , который решил проверить эту речь на экстремизм. И сейчас борец за права народа снова прославился.

Наконец, третья ошибка. Любому чиновнику надо учить матчасть. В 2015 году свердловский депутат Илья Гаффнер из-за резкого повышения цен посоветовал «поменьше питаться». После этого его исключили из местного политсовета «Единой России» и списка партийных кандидатов, лишили диплома, и он чуть не стал банкротом.

А вот другой пример. Глава одного из сельских поселений Ленинградской области Виталий Овлаховский 2,5 года назад месяц жил на МРОТ, тогда он там был 7800 рублей. Сам мужчина крупной комплекции. Вспоминает, что похудел на 15 килограммов:

— На 23-й день эксперимента у меня закончились деньги МРОТ, и оставшиеся восемь дней, с учетом моего телосложения, я провел на воде. На 3500 рублей… Выжить, наверное, можно и на тысячу рублей, но ведь это выжить, а не жить. То есть, естественно, это очень маленькая сумма.

— Карьерные предложения были какие-то после этого проведенного эксперимента?

— Нет, конечно, не было никаких предложений. Я как работал главой администрации сельского поселения, так и работаю.

Зато Овлаховский получил всероссийскую славу и почет. Ему давали советы бывший боксер, депутат Николай Валуев , врач и телеведущая Елена Малышева . А главное, после этого в Ленинградской области увеличили МРОТ на большую сумму, чем планировали, чего глава деревни и добивался.

Произойдет ли это в Саратовской области — не факт. Теперь уже бывший министр Наталья Соколова тоже «прославилась» на всю страну. И теперь все знают, что ее личный доход был почти 200 тысяч рублей в месяц. То, что о ней пишут соцсети, запрещает рассказывать закон о СМИ. А сами СМИ пишут примерно в одном ключе: предложила россиянам жить на 3,5 тысячи.

Хотя это совсем не так, и речь идет только о расходах на еду пенсионера. Как к этому ни относиться, но они действительно тратят на продукты сопоставимую сумму. А кефир, макароны, капуста, морковка, лук, сезонные фрукты и овощи, крупы, курица, действительно, стоят не так дорого. И последнее. Министр и депутат спорили из-за повышения пенсионного МРОТ на 212 рублей. Две упаковки кефирчика, три пачки макарошек в магазинах Саратова.