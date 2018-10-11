Корреспондент Первого канала насмешил пользователей Сети 

Курьезный случай произошел с корреспондентом Первого канала во время съемок репортажа с участием представителя ГУ МВД по Москве полковником Юрием Титовым. Представитель СМИ попытался взять комментарии у сотрудника ведомства, но потерпел фиаско, сообщил сайт «Дни.ру».
Видеозапись с непрофессиональным корреспондентом позже опубликовали в Сети.
«У меня аж терпение лопнуло», «Приколист», «Мужик сделал мой день», «Бедолага…а так старался», «По знакомству устроился, сразу видно», — пошутили пользователи Instagram.
О дальнейшей судьбе журналиста ничего неизвестно.