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Корреспондент Первого канала насмешил пользователей Сети
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Корреспондент Первого канала насмешил пользователей Сети 

360tv.ru 2 часа назад
Курьезный случай произошел с корреспондентом Первого канала во время съемок репортажа с участием представителя ГУ МВД по Москве полковником Юрием Титовым. Представитель СМИ попытался взять комментарии у сотрудника ведомства, но потерпел фиаско, сообщил сайт «Дни.ру».
Видеозапись с непрофессиональным корреспондентом позже опубликовали в Сети.
«У меня аж терпение лопнуло», «Приколист», «Мужик сделал мой день», «Бедолага…а так старался», «По знакомству устроился, сразу видно», — пошутили пользователи Instagram.
О дальнейшей судьбе журналиста ничего неизвестно.
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