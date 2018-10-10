Ещё
Show must go on: перенесшая серьезную операцию Анита Цой настояла на продолжении турне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Show must go on: перенесшая серьезную операцию Анита Цой настояла на продолжении турне 

Teleprogramma.pro + ещё 9 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сначала Анита Цой не слишком обращала внимание на дискомфорт в желудке, относя его к тому, что съела испорченную пищу. Однако после того, как у нее начались рези, пришлось вызвать карету скорой помощи — у артистки диагностировали огромный камень в желчном пузыре. Хирургам пришлось назначить экстренную операцию.
больше по теме
Срочная госпитализация: Звезды, которые рассказали миру о своих болезняхЗнаменитости болеют так же, как простые смертные — но не все находят смелость об этом рассказать. Мы нашли звезд, которые не боятсяЧерез два дня у Аниты было запланировано выступление в Ташкенте. Медики категорически запретили певице даже думать о том, чтобы выйти на сцену, так как ей нужно было пройти реабилитацию. Однако Цой собрала силу воли в кулак и заявила, что «show must go on» — шоу должно продолжаться — всем смертям назло.
Уже на следующий вечер артистка после серьезного хирургического вмешательства сияла на подмостках — медики сделали все, чтобы это произошло. Зритель ни о чем не подозревал, а Анита молила Бога, чтобы швы не разошлись.
Сейчас артистка может смело признать, что ее турне едва не сорвалось из-за камня в семь миллиметров. Если бы это был бриллиант, то ювелиры бы оценили его в два карата. К счастью, все обошлось, пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Как заново родился: посвежевший Маколей Калкин появился на красной дорожке Экс-участница Дома-2 Тори Карасева переживает из-за расставания с девушкой Анна Михайловская: «Развод — это неприятно, но я готова к новым отношениям»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шепелева попросили уйти с Первого канала38
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией141
Россию пригрозили исключить из Совета Европы139
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье428
Аниту Цой срочно прооперировали8
Видео
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
01:07
Лукашенко оценил идею присоединения к России
В мире СНГ
00:35
«Русские нас переигрывают»: генерал о фото из Сирии
Армия Ближний Восток
03:31
Украина готовит провокацию в Азовском море
Войска Армия
03:03
«Вы увидите»: Трамп ответит на сделку России с Индией
Армия Оружие
00:26
Выстрелы средь бела дня: видео с места убийства следователя
Происшествия Статьи
01:19
«Автономия» для Крыма и другие события дня
В мире
00:26
Умерла на руках у мужа: убийство следователя в Подмосковье
Происшествия Криминал
02:34
Пореченков пострадал из-за Донбасса и Крыма
Шоу-бизнес
00:12
Пассажирский самолет потерпел аварию в Якутске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение