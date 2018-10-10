Show must go on: перенесшая серьезную операцию Анита Цой настояла на продолжении турне

Сначала Анита Цой не слишком обращала внимание на дискомфорт в желудке, относя его к тому, что съела испорченную пищу. Однако после того, как у нее начались рези, пришлось вызвать карету скорой помощи — у артистки диагностировали огромный камень в желчном пузыре. Хирургам пришлось назначить экстренную операцию.

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Уже на следующий вечер артистка после серьезного хирургического вмешательства сияла на подмостках — медики сделали все, чтобы это произошло. Зритель ни о чем не подозревал, а Анита молила Бога, чтобы швы не разошлись.

Сейчас артистка может смело признать, что ее турне едва не сорвалось из-за камня в семь миллиметров. Если бы это был бриллиант, то ювелиры бы оценили его в два карата. К счастью, все обошлось, пишет сайт Dni.ru.