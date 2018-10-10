В жесткой посадке самолета в Якутии обвинили пилота 

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров рассказал НСН, почему причиной инцидента в якутском аэропорту могла быть человеческая ошибка.
В Якутии в среду, 9 октября самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Улан-Уде, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время жесткой посадки. При приземлении у лайнера отломилась задняя стойка шасси, он выкатился за пределы ВПП, в результате чего получил сильные повреждения.
Хотя по предварительным данным, причиной ЧП называется гололед, пилот-инструктор Андрей Краснопёров заявил НСН, что скорее всего, виноват был пилот воздушного судна (слушайте аудио).
Новости за ночь: Аэропорт Якутска открыли после инцидента с самолетом «Вообще-то много зависит от летчика. Если он знает условия посадки, ему дадут правильные условия, то есть когда ветер строго по полосе, он должен сделать расчет, чтобы сесть в торец полосы. Если он садится перелетом, то, естественно, у него укорачивается полоса за счет того расстояния, на которое он перелетел. Естественно, ему тяжелее будет остановиться и все остальное. Тут и другие факторы могут быть, сильный дождь, вода, сцепление с покрытием, низкое торможение. Но, как правило, есть нормальные самолеты, реверс включают, что помогает резко остановить самолет. Но в основном, самая главная ошибка, это ошибка летчика», — рассказал пилот-инструктор. Отметим, что никто из находившихся на борту самолета не пострадал. На опубликованном в сети видео видно, как людей эвакуируют при помощи надувных трапов с лежащего на земле самолета. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полётов.