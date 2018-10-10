В жесткой посадке самолета в Якутии обвинили пилота

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров рассказал НСН, почему причиной инцидента в якутском аэропорту могла быть человеческая ошибка.

Якутии в среду, 9 октября самолет Sukhoj Superjet-100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс из Улан-Уде, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время жесткой посадки. При приземлении у лайнера отломилась задняя стойка шасси, он выкатился за пределы ВПП, в результате чего получил сильные повреждения.

Хотя по предварительным данным, причиной ЧП называется гололед, пилот-инструктор Андрей Краснопёров заявил НСН, что скорее всего, виноват был пилот воздушного судна (слушайте аудио).