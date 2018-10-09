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Российскую журналистку обвинили в оскорблении украинца
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Российскую журналистку обвинили в оскорблении украинца 

Рамблер 1 час назад
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отказались от общения с российскими журналистами, передает РИА «Новости».
Глава делегации Владимир Арьев заявил, что журналистка Ольга Скабеева оскорбила его физически, схватив его за рукав и попытавшись помешать пройти. Однако на кадрах телеканала «Россия» видно, что Арьев захлопнул перед Скабеевой дверь и заявил, что она не сможет его аннексировать.
Киевские депутаты игнорировали вопросы Скабеевой, перекрикивая журналистку. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко даже вскинула руку в воздух, растопырив пальцы в виде трезубца.
Другой украинский депутат Борислав Береза кинул микрофон в камеру телеканала «Россия», а Олег Ляшко заявил, что украинские парламентарии не намерены давать интервью «фейковым ньюс».
Депутат Алексей Гончаренко выступал на сессии ПАСЕ в резиновых перчатках, которые он назвал химзащитой от российских журналистов, и в ужасе отпрянул от Скабеевой, когда она попыталась к нему приблизиться.
На сессии ПАСЕ должен был обсуждаться проект документа по полномочиям делегаций в ассамблее, который мог определить судьбу российской делегации. Однако в последний момент было принято вернуть документ в профильную комиссию.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
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