Российскую журналистку обвинили в оскорблении украинца

Глава делегации Владимир Арьев заявил, что журналистка Ольга Скабеева оскорбила его физически, схватив его за рукав и попытавшись помешать пройти. Однако на кадрах телеканала «Россия» видно, что Арьев захлопнул перед Скабеевой дверь и заявил, что она не сможет его аннексировать.

Другой украинский депутат Борислав Береза кинул микрофон в камеру телеканала «Россия», а Олег Ляшко заявил, что украинские парламентарии не намерены давать интервью «фейковым ньюс».

Депутат Алексей Гончаренко выступал на сессии ПАСЕ в резиновых перчатках, которые он назвал химзащитой от российских журналистов, и в ужасе отпрянул от Скабеевой, когда она попыталась к нему приблизиться.

На сессии ПАСЕ должен был обсуждаться проект документа по полномочиям делегаций в ассамблее, который мог определить судьбу российской делегации. Однако в последний момент было принято вернуть документ в профильную комиссию.

В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.