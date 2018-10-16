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Дюжев сравнил аресты Стрельцова и Мамаева с Кокориным
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Дюжев сравнил аресты Стрельцова и Мамаева с Кокориным 

Газета.Ru + ещё 249 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Известный актер Дмитрий Дюжев поделился мнением о двухмесячном аресте нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева из «Краснодара» за участие в двух драках в центре Москвы, передает "Советский спорт".
"Хочу напомнить вам одну грустную, но тем не менее поучительную историю. 26 мая 1958 года по подозрению в изнасиловании был задержан футболист московского «Торпедо» Эдуард Стрельцов. Узнав о наличии уголовного дела в отношении спортсмена, руководитель государства Н. С. Хрущев распорядился наказать Стрельцова по всей строгости. Следствие и суд, выполняя политическую волю, обеспечили вынесение футболисту обвинительного приговора, несмотря на то, что уголовное дело содержало множество противоречий и вина Стрельцова была под большим сомнением.
С подобной ситуацией мы сталкиваемся и сейчас. Я ни в коем случае не хочу сравнивать футбольный талант Стрельцова и Кокорина с Мамаевым. Важно обратить внимание на другое: государство в этом деле ведет себя исключительно так, чтобы получить максимальное одобрение у возмущенного общества. Господи, сохрани нашу Россию от всякого зла!" — написал актер в своем инстаграме.
Ранее адвокат Кокорина заявил, что братья принесли извинения Паку.
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