Дюжев сравнил аресты Стрельцова и Мамаева с Кокориным

"Хочу напомнить вам одну грустную, но тем не менее поучительную историю. 26 мая 1958 года по подозрению в изнасиловании был задержан футболист московского «Торпедо» Эдуард Стрельцов . Узнав о наличии уголовного дела в отношении спортсмена, руководитель государства Н. С. Хрущев распорядился наказать Стрельцова по всей строгости. Следствие и суд, выполняя политическую волю, обеспечили вынесение футболисту обвинительного приговора, несмотря на то, что уголовное дело содержало множество противоречий и вина Стрельцова была под большим сомнением.

С подобной ситуацией мы сталкиваемся и сейчас. Я ни в коем случае не хочу сравнивать футбольный талант Стрельцова и Кокорина с Мамаевым. Важно обратить внимание на другое: государство в этом деле ведет себя исключительно так, чтобы получить максимальное одобрение у возмущенного общества. Господи, сохрани нашу Россию от всякого зла!" — написал актер в своем инстаграме.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что братья принесли извинения Паку.