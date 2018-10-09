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Стул Кокорина увлек за собой толпу
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Стул Кокорина увлек за собой толпу 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Стул, которым футболист Александр Корокин ударил в кафе главу департамента Минпромторга, доставили в управление организации дознания ГУ МВД РФ по Москве. Видео с места событий публикует канал «Звезда».
На нем видно, как толпа журналистов устремилась за стулом.
«Это стул, которым били?» — обращались журналисты к несшему предмет интерьера полицейскому. «Стул, которым ударили?» — спрашивали представители СМИ наперебой, но им не ответили.
Стул сопроводили до дверей управления, где журналисты встретили адвоката Кокорина. Тот не стал отвечать на вопросы репортеров.
В отношении Кокорина, а также футболиста «Краснодара» Павла Мамаева заведены уголовные дела по двум фактам избиения. Сначала приехавшие в Москву после матча в Санкт-Петербурге футболисты в компании друзей избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Виталий Соловчук поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом костей носа, ушибом мягких тканей лица. Ушакова подала заявление в полицию, правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Второе дело было возбуждено по факту нападения Мамаева и Кокорина на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя «НАМИ» Сергея Гайсина в тот же день в одной из столичных кофеен. Между посетителями заведения завязалась перепалка, в ходе которой футболисты оскорбили Пака по национальному признаку. Затем Кокорин схватил стул и ударил им чиновника по голове.
Стендап-комик Данила Поперечный, ехавший в одном поезде с Мамаевым и Кокориным из Петербурга в Москву, рассакзал, что футболисты начали дебоширить еще на пути в столицу.
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