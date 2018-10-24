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В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов
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В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов 

Вести Экономика + ещё 82 52 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 октября — «Вести. Экономика». Антимонопольный регулятор Италии решил оштрафовать компании Apple и Samsung Electronics на €5 млн каждую после жалоб на то, что они использовали обновления программного обеспечения для замедления работы мобильных телефонов. Об этом сообщает Reuters.
Фото: EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Apple дополнительно оштрафована на €5 млн за то, что не предоставила потребителям четкую информацию о том, как поддерживать и заменять батареи для смартфонов.
В заявлении антимонопольного органа говорится, что некоторые обновления программного обеспечения Apple и Samsung «вызвали серьезные нарушения в работе устройств и значительно снизили производительность, тем самым ускоряя процесс их замены».
Регулятор отметил, что обе компании не предоставили потребителям адекватную информацию о воздействии нового программного обеспечения или «каких-либо средств для восстановления первоначальной функциональности устройств».
Как сообщали «Вести. Экономика», в прошлом году Apple извинилась перед клиентами за изменения программного обеспечения, которые снижали производительность старых iPhone. Компания подчеркнула, что не намеревалась сокращать срок службы устройств.
Apple пояснила, что литий-ионные батареи с течением времени становятся менее способными справляться с большой нагрузкой. Это может привести к неожиданному выключению устройства для защиты его электронных компонентов. Новое ПО снизило нагрузку на батареи и ограничило проблему отключения устройств. Однако пользователи обнаружили, что их iPhone стали недопустимо медленно работать.
В ответ на жалобы клиентов Apple решила снизить цены на заменяемые батареи для iPhone, которые больше не покрываются гарантией. Компания также пообещала выпустить обновление операционной системы iOS, чтобы пользователи могли видеть, влияет ли состояние их батареи на производительность.
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