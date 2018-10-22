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Samsung превратит весь экран смартфона в сканер отпечатков пальцев
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Samsung превратит весь экран смартфона в сканер отпечатков пальцев 

Ferra.ru + ещё 64 3 часа назад
Фото: Мобильный телефон. Ежедневные мобильные новости
Компания Samsung запатентовала технологию, которая может появиться уже во флагманском смартфоне следующего года, Galaxy S10. Течь идёт о встроенном под экран сканере отпечатков пальцев.
Сейчас такие смартфоны уже начинают появляться в продаже. Отличие задумки корейского производителя в том, что прикладывать палец для сканирования можно будет в любом месте дисплея, а не только небольшом его участке. Для этого используется специальный процессор, который повышает яркость дисплея при контакте с пальцем и трижды сканирует отпечаток.
Такой подход более точен и работает быстрее, чем существующая технология. Кроме того, её можно легко использовать в складных смартфонах с гибким экраном.
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