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«Дело Скрипалей» в МИД России сравнили с фейковыми новостями
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«Дело Скрипалей» в МИД России сравнили с фейковыми новостями 

Sputnik Эстония + ещё 1 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
ТАЛЛИНН, 9 окт — Sputnik. Все обвинения Лондона в адрес России по «делу Скрипалей» имеют признаки фейковых новостей. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Олег Сыромолотов.
"В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нет… Во-вторых, какое России дело до Скрипаля и так далее?" — приводит во вторник РИА Новости комментарий дипломата.
По словам представителя МИД России, властям Великобритании полезнее было бы сейчас задуматься о проблемах с Brexit, а не заниматься продолжением антироссийской кампании, основанной на домыслах по «делу Скрипалей».
"Если происходят какие-то события, надо их основывать на фактах", — подчеркнул Олег Сыромолотов.
Он напомнил, что ранее Москва неоднократно обращалась к Лондону с просьбой предоставить реальные доказательства: «Давайте вместе проверять — пожалуйста, мы готовы».
"Но этого не делается. МИД по этому поводу сделал более, по-моему, 40 заявлений, и я считаю этот вопрос неуместным", — заключил замминистра иностранных дел России.
Теперь ещё и «Мишкин»
Как сообщал Sputnik Эстония, напряженность в российско-британских отношениях возникла в марте 2018 года после отравления в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Официальный Лондон утверждает, что пострадавшие подверглись воздействию боевого отравляющего вещества «Новичок», якобы произведенного в Российской Федерации. Не дожидаясь завершения расследования, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в инциденте Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала тогда заявление Мэй «цирковым шоу» и провокацией.
Спустя несколько месяцев, 5 сентября, Королевская прокурорская служба Великобритании сообщила, что отравление Скрипалей — дело рук российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. В тот же день Тереза Мэй поведала, что эти люди служат в Главном разведывательном управлении Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГРУ). Комментируя обвинения со стороны британских властей, глава МИД России Сергей Лавров назвал авторов теории отравления Скрипалей «хорошими выдумщиками». В шутку он предположил, что они черпают идеи из интернета.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Некоторое время спустя, британские журналисты вбросили в СМИ информацию о том, что Боширов служит в ГРУ в звании полковника, а его «настоящее имя» — Анатолий Чепига. Что касается Александра Петрова, то, как писал Sputnik Эстония, «расследователи» из британского проекта Bellingcat признали в нём «доктора Александра Мишкина» из упомянутого выше ГРУ.
В Кремле не станут обсуждать фейки
Очередную порцию антироссийских фейковых новостей прокомментировали в Кремле. Как пишет газета «Известия», во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что никакой информации по «делу Скрипалей» по официальным каналам из Лондона не поступало.
"Оперировать информацией, поступающей по каналам СМИ, мы не будем и не хотим", — заявил Песков журналистам.
Он также отметил, что Кремль и в дальнейшем не будет продолжать дискуссии по материалам журналистов или каких-то общественных организаций.
Третий не лишний: Лондон довел «дело Скрипалей» до абсурда >>
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