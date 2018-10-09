Рабочий вбил гвоздь себе в голову и ничего не заметил

В голове сотрудника цементной фабрики в китайской провинции Хубэй обнаружили гвоздь. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

У мужчины всю неделю болела голова. В пятницу, 5 октября, он не выдержал и обратился ко врачу. Давление и другие показатели пациента оказались в норме, но компьютерная томография показала, что в череп вбит гвоздь длиной 48 миллиметров.

Рабочий не смог объяснить, как он туда попал. «Представления не имею, откуда у меня в голове гвоздь, — заявил он. — Моя работа заключается в том, чтобы следить за камерами видеонаблюдения на фабрике. Она не имеет никакого отношения к гвоздям».

Пациенту пришлось отправиться в город Ухань — столицу провинции Хубэй. Там его ждет операция, во время которой гвоздь извлекут из черепа.

В 2017 году сообщалось, что в США к врачам обратился мужчина, который случайно забил гвоздь себе в сердце. Не смутившись, он сел в машину и сам доехал до ближайшей больницы.