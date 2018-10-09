Назван главный источник напряженности в российском обществе

Главный источник социальной напряженности в России — это нерешенность социально-экономических проблем, в том числе недостаточная защита социальных прав граждан. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в Конституционный суд (КС), написал в своей статье «Буква и дух Конституции» председатель КС Валерий Зорькин . Текст опубликован в « Российской газете ».

Зорькин сообщил, что россияне болезненно относятся к несправедливости, а также устали от экономических проблем страны и трех десятилетий реформ, которые привели к чрезмерному социальному расслоению. Он отметил, что сейчас в стране за чертой бедности живут 20 миллионов человек, при этом число долларовых миллионеров в стране с каждым годом только растет.

«Нынешнее российское общество уже достаточно хорошо осознает связь между социально-экономическими проблемами, стоящими перед значительной частью наших сограждан, и несправедливостью приватизации крупной собственности, проведенной в стране в 90-е годы прошлого века. А это не только ставит под сомнение легитимность сложившейся системы собственности со всеми вытекающими отсюда последствиями и рисками, но и ведет к подрыву общественного доверия к справедливости социального устройства в целом», — считает глава Конституционного суда.

По его словам, такие показатели, как уровень жизни, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и индекс развития человеческого потенциала, отчетливо демонстрируют степень социального неравенства. Зорькин обеспокоен тем, в России очень высока доля так называемых работающих бедных, а самой массовой группой малоимущих считаются семьи с детьми.

Трудовые права граждан за последние годы значительно пострадали, считает председатель КС. Работодатели нагружают подчиненых работой, но несут за их жизнь и здоровье все меньше ответственности. Кроме того, многие работники оказались ущемлены в свете грядущей масштабной автоматизации, роботизации и компьютеризации производства. В будущем миллионы людей могут потерять работу, а в месте с ней свои социальные гарантии и положение.

«Все это говорит о том, что мы еще далеки от реализации положений статьи 7 Конституции, которая гласит: "Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека". В этой связи должен с сожалением заметить, что закрепленные здесь понятия "достойная жизнь" и "свободное развитие человека" еще не получили в нашей стране не только надлежащего практического воплощения, но и адекватного их значимости теоретического осмысления», — заключил Зорькин.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что нынешний уровень бедности в России недопустим при существующем уровне доходов ВВП на душу населения.

Одна из поставленных перед правительством целей — снижение уровня бедности в стране в два раза к 2024 году. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эта задача сейчас — в числе самых сложных.