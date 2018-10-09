Уборщица помогла больной раком девочке и потребовала денег

Жительница Великобритании Бет Кинг (Beth King) пожаловалась на сотрудницу «Макдоналдс» , которая дала ее больной раком дочери бутылку воды, а потом попросила заплатить за нее. Об этом сообщило издание The Mirror.

Британка отправилась в ресторан быстрого питания в городе Уоллеси, графство Мерсисайд, вместе со своими дочерьми: семилетней Лолой и пятилетней Стеллой в субботу, 6 октября. Старшая дочь Кинг страдает от острого лейкоза и с утра прошла очередной курс химиотерапии, из-за чего ее тошнило. Однако ей очень захотелось в «Макдоналдс» и мать решила сводить туда девочку. «Я отвела ее туда из-за ее состояния. У нее совсем нет ни энергии, ни аппетита, поэтому, если ей вдруг хочется что-то съесть, я ей разрешаю», — объяснила Кинг.

Во время обеда Лолу, не евшую до этого несколько дней, вырвало. «Ей было очень неловко. К нам подошла уборщица и дала ей бутылку воды, так как из-за своего состояния Лола не могла пить воду из-под крана», — рассказала мать девочки. Через несколько минут уборщица снова подошла и попросила 1,29 фунта (112 рублей) за бутылку от лица менеджера. Разъяренная Кинг пять раз потребовала позвать менеджера, но за 40 минут к ней так никто не подошел.

Тогда британка отправилась к прилавку сама и вызвала менеджера, но тот заявил, что не знает ничего о случившемся. Люди в очереди предлагали заплатить за Кинг, но она запретила им это делать.

На следующий день девочку госпитализировали и сделали ей переливание крови.

Представитель «Макдоналдс» извинился перед Кинг и ее детьми и заявил, что готов к встрече с ними для выяснения обстоятельств инцидента.