Украина выдала мост через Амур за проект переправы через Дунай

Рожин опубликовал фотографии стенда, на котором были размещены несколько вариантов европейского маршрута Е87 и российской купюры в 5 тыс. рублей.

На информационном стенде видно изображение моста, который снят с ракурса, как и мост на российской купюре. В подписи к «проекту» говорилось, что это примерный вид участка маршрута Е87 между Украиной и Румынией.

По мнению блогера, дизайнерам было лень и они просто взяли картинку из интернета.