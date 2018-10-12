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Украина выдала мост через Амур за проект переправы через Дунай
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Украина выдала мост через Амур за проект переправы через Дунай 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Власти Украины выдали изображение Хабаровского моста через реку Амур за проект моста через Дунай, сообщает газета «Известия» со ссылкой на блогера Бориса Рожина.
Рожин опубликовал фотографии стенда, на котором были размещены несколько вариантов европейского маршрута Е87 и российской купюры в 5 тыс. рублей.
На информационном стенде видно изображение моста, который снят с ракурса, как и мост на российской купюре. В подписи к «проекту» говорилось, что это примерный вид участка маршрута Е87 между Украиной и Румынией.
По мнению блогера, дизайнерам было лень и они просто взяли картинку из интернета.
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