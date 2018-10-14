Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур

ПЕКИН, 14 октября. / ТАСС /. Китай объявил о завершении строительства своей части первого железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское ( Еврейская автономная область ) — Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян) через реку Амур (также известная как Хэйлунцзян). Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение КНР.

Китай приступил к строительным работам своей части в феврале 2014 года. «Накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами моста», — отмечается в сообщении.

Длина моста составляет 2215 м, из которых 1886 м расположены на территории КНР. Согласно проекту постройки, пропускная способность моста составит порядка 21 млн т грузов в год.

Импульс для экономического развития

В сообщении отмечается, что первый железнодорожный мост через Амур станет «еще одним крупным транспортным коридором в рамках реализации инициативы китайского правительства „Один пояс, один путь“ и будет способствовать „стимулированию развития экономики и торговли в регионе“.

Эксперты отмечают, что открытие железнодорожного сообщения через Амур обеспечит „импульс для развития двусторонней логистики [между Россией и Китаем]“. По словам президента Хэйлунцзянского российско-китайского научно-исследовательского института Сун Куя, „это станет дополнительным стимулом для расширения экономического сотрудничества между двумя странами“.

»Введение моста в эксплуатацию позволит осуществлять импортные поставки в течение всего года", — сказал глава китайской компании — импортера древесины Сюй Чжаоцзюнь, слова которого приводит телевидение. «Это также поможет сократить транспортные расходы на 100 юаней [порядка $14,5] за 1 куб. м древесины», — подчеркнул он.

Мост через Амур

Соглашение о строительстве первого железнодорожного моста через Амур было подписано 20 июня 2013 года. Согласно официальным данным, стоимость проекта составляет 9 млрд рублей. На 25% объект финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% — Российский фонд прямых инвестиций через российско-китайский фонд (CIC).

Ранее сообщалось, что через мост планируется экспортировать в КНР железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Первоначально срок сдачи трансграничного железнодорожного моста был намечен на 2018 год, но позже был перенесен на лето 2019 года.