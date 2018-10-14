Китай завершил строительство своей части моста через Амур

Китай завершил сооружение своей части железнодорожного мостового перехода через Амур, об этом сообщил китайский государственный телеканал CCTV.

Мост должен соединить Нижнеленинское в Еврейской АО и Тунцзян в провинции Хэйлунцзян. Он станет первым железнодорожным мостом между РФ и КНР.

Ожидается, что мост сдадут в эксплуатацию в 2019 году, а стыковка российской и китайской частей начнется уже этой осенью. Изначально предполагалось, что переход сдадут уже в нынешнем году, но различные трудности усложнили работу.

Длина моста 2209 метров, на российскую сторону приходится 309 метров. Его пропускная способность — около 21 миллиона тонн грузов в год. Стоимость проекта — порядка 9 миллиардов рублей, соглашение о сооружении подписано с китайской стороной в июне 2013 года. Финансирование идет со стороны российского Фонда Дальнего Востока (25 процентов) и Российского фонда прямых инвестиций , действующего через российско-китайский фонд CIC (75 процентов).

Ожидается, что введение моста в эксплуатацию позволит стимулировать экономику и торговлю на российском Дальнем Востоке и в северо-восточных провинциях КНР. В частности, это удешевит доставку грузов в обоих направлениях. Также мост может стать одним из элементов глобального проекта «Один пояс — один путь».