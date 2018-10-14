Китай закончил строить свою часть моста через Амур

Китае проинформировали о завершении своей части работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур. Об этом сообщает телевидение страны.

Отмечается, что к возведению первого железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян китайская сторона приступила в феврале 2014 года.

"Накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами моста", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Украины выдали изображение Хабаровского моста через реку Амур за проект моста через Дунай.