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Китай закончил строить свою часть моста через Амур
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Раскрыт дополнительный доход скандального министра
Раскрыт дополнительный доход скандального министра

Китай закончил строить свою часть моста через Амур 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
В Китае проинформировали о завершении своей части работы по строительству железнодорожного моста через реку Амур. Об этом сообщает телевидение страны.
Отмечается, что к возведению первого железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян китайская сторона приступила в феврале 2014 года.
"Накануне китайские рабочие установили последнюю стальную балку между опорами моста", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти Украины выдали изображение Хабаровского моста через реку Амур за проект моста через Дунай.
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