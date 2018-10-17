Как идет строительство железнодорожного моста между Россией и Китаем 

— Именно на четвертой опоре «замкнется» мост, строительство которого ведется одновременно с российского и китайского берегов, — объяснил важность этого события заместитель председателя правительства ЕАО Николай Канделя.
Напомним, соглашение между РФ и КНР о строительстве трансграничного моста было подписано в 2013 году, затем в документ внесли изменение, определившее дату окончания строительства, — 2019 год.
— Проект железнодорожного моста на участке российско-китайской государственной границы сам по себе уникален. Он отличается протяженностью (2,21 километра), что беспрецедентно в практике создания железнодорожных погранпереходов. А также тем, что имеет два железнодорожных полотна — российского и китайского стандарта, — подчеркнул Канделя.
Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, в том числе из-за бюрократических процедур, только на межведомственные согласования и выбор генерального подрядчика у российской стороны ушло более двух лет. К тому же законодательство РФ не регламентирует участие частных фирм в подобных межгосударственных проектах, и из него вышел один из главных интересантов.
Полностью всю систему мостового сооружения и его инфраструктуру введут в строй в середине 2019 года
Свой вклад в срыв графика работ внесла и природа. Сначала приступить к стройке не позволило катастрофическое наводнение на Амуре в 2013 году, к тому же оно изменило русло реки и состав грунтов. В 2018 году пришлось срезать часть шпунтового ограждения четвертой опоры, чтобы ее не снесло интенсивным ледоходом. В начале августа работы еще раз пришлось приостановить из-за наводнения. Сразу после спада уровня Амура пришлось наверстывать график. И теперь россияне догоняют своих китайских партнеров, которые приступили к делу сразу и справились с ним в привычном для КНР быстром темпе.
Наши строители завершили бетонирование опоры N3. Заканчиваются работы на пролетном строении между второй и третьей опорами. Полным ходом идет сборка последнего пролета. Укладываются железнодорожные пути. Выносятся линии электропередачи.
Переход через реку — это не только мост. Это разветвленная, но целостная система, включающая целый ряд инфраструктурных объектов. На китайской стороне построена перегрузочная станция с путями для сортировки и движения грузов и двумя отдельными зонами — одна для леса и металла, другая — для железорудного концентрата и угля. Есть переходные эстакады и административное здание с режимом работы «одно окно». Зарезервирована территория в 17 гектаров, в частности, хранения и переработки леса, сои, кукурузы.
На российском берегу также предусмотрены создание логистического центра и пункта пропуска, реконструкция станции Нижнеленинск-1 и строительство станции Ленинск-2, сооружение железнодорожной насыпи с укладкой рельсов.
— Наш инвестпроект — пример государственно-частного партнерства, не имеющего аналогов в России, — считает первый вице-премьер области Галина Соколова. — Ряд компаний работает на строительстве самого моста, реконструкцией железнодорожных путей и станций занимается РЖД, частный инвестор строит логистический центр, задействованы органы местного самоуправления и государственного контроля.
Мостовой переход «Нижнеленинское — Тунцзян» станет частью нового экспортного маршрута
Средства на железнодорожные объекты заложены в инвестпрограмме РЖД, и финансирование работ идет в плановом режиме. Компания «Гарант» подтвердила, что предоставит инфраструктуру строящегося транспортно-логистического центра для пропуска широкой номенклатуры грузов через погранпереход. Вот только сам пункт пропуска, за строительство которого отвечает Минтранс РФ, стал большой проблемой. Несмотря на то, что федеральный бюджет профинансировал его сооружение через ФГКУ «Росгранстрой», подрядная организация в оговоренные сроки объект не сдала. А сейчас стройка и вовсе остановлена. Как пояснили в правительстве ЕАО, прорабатывается временная схема работы погранперехода, пока не будет перепроектирован и построен пункт пропуска, который позволит поставлять грузы в сторону как РФ, так и КНР. «Первый мост между Россией и Китаем — это межстрановой проект на Шелковом пути, — отметил губернатор ЕАО Александр Левинталь.
Полностью все мостовое сооружение и его инфраструктуру введут в строй в середине 2019 года. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, мостовой переход „Нижнеленинское — Тунцзян“ станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких дальневосточных регионов.
Справка „РГ“
Переход между Нижнеленинским и Тунцзяном — первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина — 2209 метров, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на два пути с колеями российского и китайского стандартов. Стоимость строительства — девять миллиардов рублей. Обеспечены источники его финансирования через Фонд развития Дальнего Востока и Российско-Китайский инвестиционный фонд. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути, сократив его на 700 километров. По расчетам, ввод моста может обеспечить к 2026 году прирост ВРП почти на 10 миллиардов рублей.