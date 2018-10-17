Как идет строительство железнодорожного моста между Россией и Китаем

— Именно на четвертой опоре «замкнется» мост, строительство которого ведется одновременно с российского и китайского берегов, — объяснил важность этого события заместитель председателя правительства ЕАО Николай Канделя.

Напомним, соглашение между РФ КНР о строительстве трансграничного моста было подписано в 2013 году, затем в документ внесли изменение, определившее дату окончания строительства, — 2019 год.

— Проект железнодорожного моста на участке российско-китайской государственной границы сам по себе уникален. Он отличается протяженностью (2,21 километра), что беспрецедентно в практике создания железнодорожных погранпереходов. А также тем, что имеет два железнодорожных полотна — российского и китайского стандарта, — подчеркнул Канделя.

Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, в том числе из-за бюрократических процедур, только на межведомственные согласования и выбор генерального подрядчика у российской стороны ушло более двух лет. К тому же законодательство РФ не регламентирует участие частных фирм в подобных межгосударственных проектах, и из него вышел один из главных интересантов.

Полностью всю систему мостового сооружения и его инфраструктуру введут в строй в середине 2019 года

Свой вклад в срыв графика работ внесла и природа. Сначала приступить к стройке не позволило катастрофическое наводнение на Амуре в 2013 году, к тому же оно изменило русло реки и состав грунтов. В 2018 году пришлось срезать часть шпунтового ограждения четвертой опоры, чтобы ее не снесло интенсивным ледоходом. В начале августа работы еще раз пришлось приостановить из-за наводнения. Сразу после спада уровня Амура пришлось наверстывать график. И теперь россияне догоняют своих китайских партнеров, которые приступили к делу сразу и справились с ним в привычном для КНР быстром темпе.

Наши строители завершили бетонирование опоры N3. Заканчиваются работы на пролетном строении между второй и третьей опорами. Полным ходом идет сборка последнего пролета. Укладываются железнодорожные пути. Выносятся линии электропередачи.

Переход через реку — это не только мост. Это разветвленная, но целостная система, включающая целый ряд инфраструктурных объектов. На китайской стороне построена перегрузочная станция с путями для сортировки и движения грузов и двумя отдельными зонами — одна для леса и металла, другая — для железорудного концентрата и угля. Есть переходные эстакады и административное здание с режимом работы «одно окно». Зарезервирована территория в 17 гектаров, в частности, хранения и переработки леса, сои, кукурузы.

На российском берегу также предусмотрены создание логистического центра и пункта пропуска, реконструкция станции Нижнеленинск-1 и строительство станции Ленинск-2, сооружение железнодорожной насыпи с укладкой рельсов.

— Наш инвестпроект — пример государственно-частного партнерства, не имеющего аналогов в России, — считает первый вице-премьер области Галина Соколова . — Ряд компаний работает на строительстве самого моста, реконструкцией железнодорожных путей и станций занимается РЖД , частный инвестор строит логистический центр, задействованы органы местного самоуправления и государственного контроля.

Мостовой переход «Нижнеленинское — Тунцзян» станет частью нового экспортного маршрута

Средства на железнодорожные объекты заложены в инвестпрограмме РЖД, и финансирование работ идет в плановом режиме. Компания «Гарант» подтвердила, что предоставит инфраструктуру строящегося транспортно-логистического центра для пропуска широкой номенклатуры грузов через погранпереход. Вот только сам пункт пропуска, за строительство которого отвечает Минтранс РФ , стал большой проблемой. Несмотря на то, что федеральный бюджет профинансировал его сооружение через ФГКУ «Росгранстрой», подрядная организация в оговоренные сроки объект не сдала. А сейчас стройка и вовсе остановлена. Как пояснили в правительстве ЕАО, прорабатывается временная схема работы погранперехода, пока не будет перепроектирован и построен пункт пропуска, который позволит поставлять грузы в сторону как РФ, так и КНР. «Первый мост между Россией и Китаем — это межстрановой проект на Шелковом пути, — отметил губернатор ЕАО Александр Левинталь

Полностью все мостовое сооружение и его инфраструктуру введут в строй в середине 2019 года. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, мостовой переход „Нижнеленинское — Тунцзян“ станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких дальневосточных регионов.

Справка „РГ“

Переход между Нижнеленинским и Тунцзяном — первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина — 2209 метров, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на два пути с колеями российского и китайского стандартов. Стоимость строительства — девять миллиардов рублей. Обеспечены источники его финансирования через Фонд развития Дальнего Востока и Российско-Китайский инвестиционный фонд. Реализация проекта позволит экспортировать в Китай железорудный концентрат Кимкано-Сутарского ГОК по кратчайшему транспортному пути, сократив его на 700 километров. По расчетам, ввод моста может обеспечить к 2026 году прирост ВРП почти на 10 миллиардов рублей.