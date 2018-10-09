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В России и Италии появились еще два города-побратима
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В России и Италии появились еще два города-побратима 

ТАСС 1 час назад
Город Гжель заключил соглашение о побратимстве с Дерутой в области Умбрия. Соответствующий документ подписали мэр Деруты Микеле Тоньяччини и глава сельского поселения Гжельское Галина Голинкова.
Это сближение особенно символично, поскольку Гжель известна производством традиционного бело-голубого фарфора, тогда как Дерута — итальянский центр росписи по майолике. Идея о побратимстве двух центров народного творчества родилась весной 2018 года. Главам администраций удалось урегулировать все формальности менее чем за полгода. Договоренность о побратимстве была подкреплена символичными подарками. Умбрийские мастера изготовили для делегации Гжели расписное блюдо с символами взаимной дружбы, а музей Деруты пополнился фарфоровыми статуэтками из России. В 2019 году ожидается ответный визит Тоньяччини в Гжель, сообщили представители Россотрудничества.
Представительство Россотрудничества в Италии способствует установлению дружеских связей между российскими и итальянскими регионами. Благодаря посредничеству Российского центра науки и культуры в Риме был заключен договор о побратимстве между Обнинском и Фраскати. Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Италии Олег Осипов, готовится еще ряд аналогичных соглашений. "Готовятся к заключению договора о побратимстве между Волгоградом и Ортоной, у которых есть общие страницы истории Второй мировой войны. На очереди — приморские курорты Сестрорецк и Гаэта", — сказал он.
Отношения побратимства предполагают проведение совместных инициатив образовательного и культурного характера, обмен делегациями, музейными проектами.
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