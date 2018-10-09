Закипевший от воды песок пустыни озадачил соцсети

В интернете стал вирусным ролик, в котором неизвестный льёт воды из бутылки на песок. Дело происходит в пустыне Катара, и песок при попадании на него воды, кажется, буквально вскипает и начинает бурлить, выталкивая песчинки вверх.

Вот что происходит, если вылить воду на очень горячий песок

Реакция соединения песка с водой озадачила соцсети. Один пользователь предположил, что вода в прямом смысле закипает, как на печке, потому что температура в пустыне Катара летом может превышать +50 градусов по Цельсию. Другой юзер предположил, что вода, уходя вглубь песка, испаряется и заставляет песчинки подниматься вверх, создавая иллюзию кипения расплавленного песка. В конце концов в Сети завязалась целая дискуссия:

Может это не вода, а жидкий азот? Я бывал в пустыне жарким летним днем. Вода себя так на песке не ведёт. Горячая» версия должна бы парИть. Но пара нет. Может, свойства песчинок? Особая гидрофобность? Вода уходит вниз, не смачивая песок. А ввиду отталкивания воды от песка, песчинки начинают скакать. Но это ещё может быть не песок, а какое-то соединение, которое вступает в химическую реакцию с водой. Костёр тушить не пробовали? Горячая зола ведёт себя точно так же, когда поливаешь потихоньку водой, а если плеснуть, так и взрыв происходит. Нет это точно сильно нагретый мелкий песок. А ничего, что удельный вес частичек золы в десятки раз меньше чем удельный вес песчинок? И что? Принцип то такой-же. Молекулы воды начинают расширяться и двигают песчинки или золу. Возможно, песок очень горячий, прокалён на 10-20 см. Тонкая струйка воды проходит в глубину, там испаряется и выходящий пар подбрасывает песчинки. Большая струя воды, вероятно, успела бы охладить песок и такого эффекта не будет.

А что об этом думаете вы?