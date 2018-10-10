Известный адвокат высказался об обвинениях в адрес Кокорина и Мамаева

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

"Если Кокорин и Мамаев не сядут в тюрьму по справедливому приговору суда, у общества возникнет масса вопросов к правосудию. Никакие связи, деньги и слава не должны быть индульгенцией за совершенные преступления!" — написал Горгадзе в твиттере.

Ранее подруга Кокорина назвала сложившуюся ситуацию «заговором».