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Известный адвокат высказался об обвинениях в адрес Кокорина и Мамаева
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Известный адвокат высказался об обвинениях в адрес Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 54 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат, член Общественной палаты Шота Горгадзе прокомментировал инцидент с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает "Советский спорт".
В результате потасовки с участием Кокорина и Мамаева, которая произошла в московском кафе, черепно-мозговую травму получил глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Также пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
"Если Кокорин и Мамаев не сядут в тюрьму по справедливому приговору суда, у общества возникнет масса вопросов к правосудию. Никакие связи, деньги и слава не должны быть индульгенцией за совершенные преступления!" — написал Горгадзе в твиттере.
Ранее подруга Кокорина назвала сложившуюся ситуацию «заговором».
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