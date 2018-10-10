Адвокат пострадавшего от Кокорина и Мамаева не исключил появления новых статей 

Адвокат директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян заявил, что в деле о нападении на чиновника футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым могут появиться дополнительные статьи, сообщает ТАСС.
"Мы не исключаем, что будут еще дополнительные статьи, потому что у одного из моих доверителей, непосредственно у Пака Дениса Климентьевича, состояние здоровья не такое хорошее", — заявил Удунян в эфире программы «Пусть говорят».
Адвокат отметил, что в ближайшее время Паку будет назначена медицинская экспертиза.
"По предварительному осмотру, у него закрытая черепно-мозговая травма", — отметил Удунян.
Нападение на Пака произошло утром 8 октября в московском кафе. До этого Мамаев и Кокорин избили водителя ведущей Первого канала.
В данный момент оба футболиста задержаны по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».
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Ранее сообщалось, что избитый Кокориным и Мамаевым водитель не намерен прощать нападавших.