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Адвокат Пака намерен добиться максимального наказания для Кокорина и Мамаева
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Адвокат Пака намерен добиться максимального наказания для Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 61 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Геннадий Удунян заявил, что будет добиваться максимального наказания для нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
"Мы сделаем все, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается", — цитирует Удуняна RT.
Адвокат отметил, что футболисты были в невменяемом состоянии, из-за чего и произошел конфликт. Также Кокорин и Мамаев допускали расистские высказывания в адрес потерпевшего.
"Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинений", — добавил адвокат.
Удунян заявил, что будет требовать от следствия переквалификации на более тяжкую статью действий нападавших.
8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. В результате инцидента пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.
За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». С заявлением в полицию обратился Пак.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.
Ранее экс-тренер сборной России прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.
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