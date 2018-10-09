Адвокат Пака намерен добиться максимального наказания для Кокорина и Мамаева

"Мы сделаем все, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается", — цитирует Удуняна RT.

Адвокат отметил, что футболисты были в невменяемом состоянии, из-за чего и произошел конфликт. Также Кокорин и Мамаев допускали расистские высказывания в адрес потерпевшего.

"Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинений", — добавил адвокат.

Удунян заявил, что будет требовать от следствия переквалификации на более тяжкую статью действий нападавших.

8 октября Кокорин и Мамаев устроили потасовку в московском кафе. В результате инцидента пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин . Отмечается, что в результате драки Паку выбили зуб. Также у него диагностирована черепно-мозговая травма.

За два часа до этого возле гостиницы «Пекин» спортсмены избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой . В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Правоохранительные органы возбудили дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои». С заявлением в полицию обратился Пак.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее экс-тренер сборной России прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева.