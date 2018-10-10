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Адвокат Кокорина и Мамаева заявил о давлении СМИ на правоохранительные органы
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Адвокат Кокорина и Мамаева заявил о давлении СМИ на правоохранительные органы 

ТАСС + ещё 52 16 минут назад
Фото: Чемпионат.com
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Умалат Сайгитов заявил о давлении СМИ на правоохранительные органы, расследующие два уголовных дела о побоях.
"Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ, власти. Квалификация дела 116 УК РФ ("Побои") вполне адекватна. Но под давлением видно, что хочется дожать до квалификации по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") — такая квалификация натянутая, надуманная. Посмотрим, что теперь решат правоохранительные органы", — сказал адвокат ТАСС.
Также защитник отметил, что футболистов на допрос пока не вызывали, правоохранительные органы в настоящее время работают с потерпевшими и свидетелями. «Также хотел сказать, что ничего хорошего об этих ребятах никто не подумал написать, может есть что учесть, оценивая степень их вины. Какая-то вселенская кровожадность», — сказал Сайгитов.
Как сообщали в пресс-службе столичного главка МВД, расследование двух уголовных дел о побоях, фигурантами которых могут стать Кокорин и Мамаев, передано для расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве, данные уголовные дела находятся на контроле руководства столичной полиции.
По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором могли быть замешаны футболисты, произошел около 08:30 мск 8 октября, когда двое мужчин напали на водителя машины Mercedes у гостиницы «Пекин». Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). По данному факту возбуждено первое уголовное дело по статье «Побои».
После избиения водителя компания переместилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, где был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Причиной его избиения мог стать конфликт на национальной почве. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу. По данному факту также возбуждено дело о побоях, однако потерпевшие и их адвокат Геннадий Удунян просят следственные органы переквалифицировать действия футболистов на хулиганство по мотивам расовой ненависти.
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