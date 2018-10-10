Адвокат Кокорина и Мамаева рассказал о давлении на правоохранительные органы

Адвокат Умалат Сайгитов, представляющий интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал о давлении, которое оказывается на правоохранительные органы со стороны СМИ и представителей власти.

"Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти. Также хотел сказать, что ничего хорошего об этих ребятах никто не подумал написать, может, есть что учесть, оценивая степень их вины. Какая-то вселенская кровожадность", — цитирует адвоката ТАСС.

8 октября Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин», а затем устроили в кафе потасовку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».

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