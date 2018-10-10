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Адвокат Дениса Пака не исключил появления новых статей в деле о драке с футболистами
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Адвокат Дениса Пака не исключил появления новых статей в деле о драке с футболистами 

ТАСС + ещё 60 2 часа назад
Фото: Instagram
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Адвокат директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян не исключает появления дополнительных статей в уголовном деле об избиении чиновника российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом Удунян заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
"Мы не исключаем, что будут еще дополнительные статьи, потому что у одного из моих доверителей, непосредственно у Пака Дениса Климентьевича, состояние здоровья не такое хорошее", — сказал он. По словам Удуняна, в ближайшее время Паку будет назначена медицинская экспертиза. "По предварительному осмотру, у него закрытая черепно-мозговая травма", — сказал адвокат.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева по статье "Хулиганство" по факту нападения на чиновника Минпромторга в кафе на Большой Никитской улице. Мамаев в среду явился в полицию.
По информации правоохранительных органов, первый конфликт, в котором замешаны футболисты, произошел около 08:30 мск 8 октября, когда несколько мужчин напали на водителя машины Mercedes у гостиницы "Пекин". Они избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). После этого компания переместилась в кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице, где был избит Денис Пак. Попытавшийся успокоить их гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу.
Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои").
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