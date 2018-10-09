Почему на Украине взрываются оружейные склады

Пожар и детонация боеприпасов на 6-м арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи города Ичня Черниговской области начались ночью. Точно так же, в темное время суток, начинались пожары и в предыдущие разы: в 2017 году горели склады в Балаклее Харьковской области и Калиновке Винницкой, в 2015-м в Сватово Луганской области. Всего за последние пятнадцать лет пожары и взрывы на украинских военных складах и арсеналах случались одиннадцать раз. Рабочая площадь арсенала в Ичне составляет более 400 гектаров. Там, преимущественно под открытым небом, до вчерашнего дня хранилось около 80 тысяч тонн боеприпасов: ракеты для систем залпового огня, гаубичные снаряды самого «ходового» на Донбассе калибра — 122 миллиметра, переносные зенитно-ракетные комплексы, минометные боеприпасы и даже фосфорные бомбы — последнее следует из опубликованных видео. Примечательно, что поначалу пресс-служба Министерства обороны Украины (МОУ) попыталась внушить СМИ мысль, что горят стрелковые боеприпасы, однако эту информацию опровергли действующие офицеры ВСУ и опять же — публикуемое видео.

Опыт прошлых ЧП такого рода позволил местным властям быстро взять ситуацию под контроль: из близлежащих сел были оперативно эвакуированы почти 19 тысяч человек — их разместили в школах и общежитиях самой Ични и соседних районных центров. Администрация железных дорог перекрыла несколько перегонов, проходящих через тридцатикилометровую зону вокруг арсенала, также над районом была объявлена бесполетная зона. Официально о погибших и раненых не сообщается, но к врачам обратились около 70 человек, как правило — с жалобами на боли в сердце и плохое самочувствие из-за дыма.

Пока военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 245 УК Украины — «Неудовлетворительное отношение к воинской службе, причинившее тяжкие последствия», то есть — халатность. Впрочем, отдельные политики и министры по привычке продолжают безапелляционно обвинять «страну-агрессора» — среди них министр инфраструктуры Омелян и «гуманитарный» вице-премьер Кириленко. Эти же люди год назад, после пожара на арсеналах в Калиновке, тем же дружным хором настаивали на диверсии, но следствие пришло к выводу, что причиной пожара и взрывов стало курение на посту. За это был наказан майор — начальник режимной службы, уплативший штраф чуть менее 100 долларов. Точно так же не были найдены злой умысел и вмешательство извне и в остальных случаях.

Однако рациональное объяснение пугающе частым пожарам на украинских арсеналах — не детонировавшими в стране остались всего два аналогичных объекта — должно существовать. И оно уже неоднократно озвучивалось, в том числе украинскими экспертами и политиками: пожар — идеальный способ скрыть недостачу единиц хранения, образовавшуюся из-за нелегальной продажи вооружений и боеприпасов. У этой версии есть косвенные доказательства: арсенал в Балаклее взлетел на воздух за два дня до приезда туда инспекции НАТО , проверяющей соблюдение Украиной договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Удивительным образом масштабный пожар на арсеналах в Лозовой совпал с плачевным для Тбилиси окончанием военной авантюры в Южной Осетии.

Предполагалась, что именно с этих складов режим Ющенко поставлял в нарушение всех договоров вооружения социально близкому грузинскому президенту Саакашвили. О том, что Украина после 2014 года стала главным нелегальным поставщиком оружия не только в Европу, но и на Ближний Восток (в том числе запрещенной в РФ группировке ДАИШ), писали в разное время европейские издания и даже The New York Timеs. Наконец, в июне Еврокомиссия опубликовала доклад о реализации стратегии по борьбе с незаконной торговлей оружием, в котором Украина наряду с Косово прямо называлась крупнейшим нелегальным поставщиком оружия в ЕС . Поэтому в украинских социальных сетях вчера была популярна шутка: «Почему взорвался арсенал? — Ждали ревизию, много и нервно курили».

Пожар — идеальный способ скрыть недостачу, образовавшуюся из-за нелегальной продажи вооружений и боеприпасов

О том, что для украинских военных от рядового до генерала, а равно политического руководства, война на Донбассе — лишь повод для заработка, свидетельствует и воскресный сюжет-расследование программы «Вести». Напомним, украинские военные под присмотром журналистов продали «врагам» из Донецкой народной республики два зенитных комплекса «Игла». Ранее тем же путем ополченцы получили от противника два американских беспилотных летательных аппарата, полученных Киевом в качестве «невоенной помощи». Что и кому было нелегально продано со складов в Ичне, должно установить следствие, однако вряд ли это произойдет при нынешних украинских властях.