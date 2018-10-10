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Подписчик силой вернул Шнурова в «Инстаграм»
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Подписчик силой вернул Шнурова в «Инстаграм» 

WomanHit.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Исполнитель опубликовал селфи с травмой
На днях фронтмен группы «Лениград» Сергей Шнуров всерьез озадачил свою аудиторию, удалив все публикации со своей страницы в «Инстаграме». Судя по всему, не все фанаты смогли с пониманием отнестись к такому решению звезды.
Сегодня артист опубликовал свежее селфи с подбитым глазом, под которым изложил ситуацию в стихотворной форме. Из описанного стало ясно, что некто подкараулил певца и один на один стал допытывать его, куда подевались все стихи и фото. Не получив удовлетворительного ответа, расстроенный поклонник ударил кумира по лицу и удалился.
«Так вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно», — пишет певец.
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