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Экипаж аварийного «Союза» готов продолжать полеты в космос, заявил Овчинин
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Экипаж аварийного «Союза» готов продолжать полеты в космос, заявил Овчинин 

РИА Новости + ещё 114 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 17 окт — РИА Новости. Экипаж аварийного «Союза МС-10» готов продолжать дальнейшие полеты в космос, сообщил журналистам в среду российский космонавт, командир корабля Алексей Овчинин.
"Самочувствие экипажа хорошее. Экипаж готов продолжать дальнейшие космические полеты", — сказал он на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.
В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.
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