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В Кемеровской области виновным в групповом изнасиловании дали условный срок
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В Кемеровской области виновным в групповом изнасиловании дали условный срок 

РИА Новости + ещё 11 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Трое жителей Кемеровской области признаны виновными в групповом изнасиловании и получили условный срок. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.
Как установили следователи, в июне трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртные напитки возле дома одного из них, когда с ними заговорила их знакомая. После того, как она направилась к себе домой, один из молодых людей последовал за ней, догнал, затащил в кусты, избил и изнасиловал. Двое оставшихся пошли искать ушедшего товарища и обнаружили его в момент нападения.
"Они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление", — отмечается в заявлении СК.
Потерпевшая впоследствии сумела добраться до знакомых и вызвать полицию. Всех насильников вскоре задержали. Они полностью признали вину и сотрудничали со следствием.
"Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 4 года", — говорится на сайте СК.
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