В Кемеровской области виновным в групповом изнасиловании дали условный срок

Как установили следователи, в июне трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртные напитки возле дома одного из них, когда с ними заговорила их знакомая. После того, как она направилась к себе домой, один из молодых людей последовал за ней, догнал, затащил в кусты, избил и изнасиловал. Двое оставшихся пошли искать ушедшего товарища и обнаружили его в момент нападения.

"Они не только не заступились за девушку, но и сами совершили аналогичное преступление", — отмечается в заявлении СК.

Потерпевшая впоследствии сумела добраться до знакомых и вызвать полицию. Всех насильников вскоре задержали. Они полностью признали вину и сотрудничали со следствием.

"Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком 4 года", — говорится на сайте СК.