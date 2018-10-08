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Сезон велопроката в столице будет закрыт 1 ноября
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Сезон велопроката в столице будет закрыт 1 ноября 

Твоя Газета + ещё 3 6 часов назад
Фото: Твоя Газета
Велосезон в столице традиционно закроется 1 ноября. На сегодняшний день горожанам доступно более четырех тысяч велосипедов на 430 станциях аренды. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
«Велопрокат продолжает бить рекорды. Мы ожидали, что к концу сезона количество поездок не превысит трех миллионов. Но сезон еще не кончился, а городские велосипеды арендовали уже более четырех миллионов раз с конца апреля. За весь прошлогодний сезон москвичи пользовались велопрокатом 2,4 миллиона раз», — отметил Максим Ликсутов.
Новые станции аренды открыли вблизи станций метро и Московского центрального кольца, рядом с парками, а также в отдаленных районах города. Взять велосипед можно на одной станции, а вернуть на другой. Таким образом, у горожан появился альтернативный вид транспорта, удобный для коротких поездок.
Напомним, единый городской велопрокат начал работать в Москве в 2013 г. Тогда было всего 79 точек на Бульварном кольце и на Фрунзенской набережной. Каждый год к сети добавляют по 50 станций и 500 велосипедов.
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