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Пьяный пассажир устроил погром в метро
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Пьяный пассажир устроил погром на «Таганской» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев проинформировал об инциденте на станции "Таганская" Кольцевой линии, при котором пьяный пассажир разбил плафоны освещения при спуске в метро. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru".
Отмечается, что инцидент произошел примерно в 00.00 мск в ночь с 7 на 8 октября. Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на спускающегося на эскалаторе пьяного 33-летнего мужчину, который разбил семь плафонов освещения.
"В ходе дознания подозреваемый свою вину признал, сославшись на то, что в момент совершения вандализма находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям", — заявил Мышляев.
Он добавил, что задержанный пообещал возместить причиненный ущерб, который оценивается в 21 тыс. руб. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по факту вандализма.
Ранее сообщалось, что мужчина совершил нападение на сотрудника полиции на станции "Александровский сад" Филевской линии московского метрополитена.
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