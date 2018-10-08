Пьяный пассажир устроил погром в метро

Пьяный пассажир устроил погром на «Таганской»

Пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев проинформировал об инциденте на станции "Таганская" Кольцевой линии, при котором пьяный пассажир разбил плафоны освещения при спуске в метро. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru"

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 00.00 мск в ночь с 7 на 8 октября. Сотрудник правоохранительных органов обратил внимание на спускающегося на эскалаторе пьяного 33-летнего мужчину, который разбил семь плафонов освещения.

"В ходе дознания подозреваемый свою вину признал, сославшись на то, что в момент совершения вандализма находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям", — заявил Мышляев.

Он добавил, что задержанный пообещал возместить причиненный ущерб, который оценивается в 21 тыс. руб. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил нападение на сотрудника полиции на станции "Александровский сад" Филевской линии московского метрополитена.