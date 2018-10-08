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Стало известно, когда будет готова российская лунная станция
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Стало известно, когда будет готова российская лунная станция 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский космический аппарат для тестирования технологий мягкой посадки на Луну «Луна-25» будет готов к запуску в 2020 году, передает РИА «Новости».
В НПО им. Лавочкина сообщили, что «Луна-25» должна совершить посадку на южном полюсе, это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва.
Отмечается, что последняя советская станция была запущена к Луне в 1976 году и называлась «Луна-24».
Ранее сообщалось, что Россия не будет участвовать в проекте американской окололунной станции Deep Space Gateway в ее нынешнем виде.
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