Стало известно, когда будет готова российская лунная станция

Российский космический аппарат для тестирования технологий мягкой посадки на Луну «Луна-25» будет готов к запуску в 2020 году, передает РИА «Новости»

НПО им. Лавочкина сообщили, что «Луна-25» должна совершить посадку на южном полюсе, это будет первая российская миссия после 40-летнего перерыва.

Отмечается, что последняя советская станция была запущена к Луне в 1976 году и называлась «Луна-24».

Ранее сообщалось, что Россия не будет участвовать в проекте американской окололунной станции Deep Space Gateway в ее нынешнем виде.