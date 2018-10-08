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Историю спасения Пугачевой от маньяка расскажут в кино
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Историю спасения Пугачевой от маньяка расскажут в кино 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
К 70-летнему юбилею певицы Аллы Пугачевой выпустят сериал, в основу которого легла реальная история из ее жизни о преследованиях маньяка. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, в конце 70-х заключенный одной из тюрем Анатолий Нагиев планировал изнасиловать и убить певицу. После досрочного освобождения он отправился в Москву, начал следить за Пугачевой и попытался проникнуть в ее дом. Маньяку помешал милиционер из Ростова-на-Дону Николай Ефимченко.
Роль молодой Пугачевой (в сериале ее зовут Анна Богачева) сыграет 27-летняя актриса из Санкт-Петербурга Анна Христич, Александр Устюгов исполнит роль милиционера, а Артем Быстров — маньяка.
Основной акцент авторы сериала сделали на расследовании. По данным «СтарХита», такое решение было принято, чтобы не получать разрешения на экранизацию у Пугачевой.
О еще одном инциденте с попыткой нападения на Пугачеву рассказывал ее бывший телохранитель Маха Шермат. Он заявил НТВ, что однажды в Омске на певицу хотел напасть фанат. По словам Шермата, мужчина «вылетел как ракета», чтобы сорвать с нее бюстгальтер. Телохранитель предотвратил инцидент.
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