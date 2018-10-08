Историю спасения Пугачевой от маньяка расскажут в кино

К 70-летнему юбилею певицы Аллы Пугачевой выпустят сериал, в основу которого легла реальная история из ее жизни о преследованиях маньяка. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, в конце 70-х заключенный одной из тюрем Анатолий Нагиев планировал изнасиловать и убить певицу. После досрочного освобождения он отправился в Москву , начал следить за Пугачевой и попытался проникнуть в ее дом. Маньяку помешал милиционер из Ростова-на-Дону Николай Ефимченко.

Основной акцент авторы сериала сделали на расследовании. По данным «СтарХита», такое решение было принято, чтобы не получать разрешения на экранизацию у Пугачевой.