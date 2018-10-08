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Экс-постпред Украины при ООН пожаловался на Чуркина
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Экс-постпред Украины при ООН пожаловался на Чуркина 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Seth Wenig
Экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев в эфире телеканала "112 Украина" назвал бывшего российского постоянного представителя Виталия Чуркина "неприятным оппонентом, с которым были неприятные минуты".
"Что сказать — ушел оппонент. Неприятный оппонент, с которым, так сказать, были неприятные минуты. Я не скажу, что это был честный оппонент, потому что иногда на заседаниях был его заместитель, сейчас он заместитель министра иностранных дел, Александр Панкин. То есть он читал тот же текст, но другим тоном. Но любого человека жалко", — сказал Сергеев, добавив, что не стал участвовать в траурной церемонии.
Однако украинский дипломат отметил, что Чуркин был очень образованным и талантливым человекам, с хорошим чувством юмора, а свою работу выполнял профессионально.
Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем страны в Совете Безопасности ООН.
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