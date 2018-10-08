Экс-постпред Украины при ООН пожаловался на Чуркина

"Что сказать — ушел оппонент. Неприятный оппонент, с которым, так сказать, были неприятные минуты. Я не скажу, что это был честный оппонент, потому что иногда на заседаниях был его заместитель, сейчас он заместитель министра иностранных дел, Александр Панкин. То есть он читал тот же текст, но другим тоном. Но любого человека жалко", — сказал Сергеев, добавив, что не стал участвовать в траурной церемонии.

Однако украинский дипломат отметил, что Чуркин был очень образованным и талантливым человекам, с хорошим чувством юмора, а свою работу выполнял профессионально.