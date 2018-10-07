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Пьяный украинец сбежал от гостей через окно и пожалел об этом
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Пьяный украинец сбежал от гостей через окно и пожалел об этом 

360tv.ru 1 час назад
Пьяный житель Украины получил сочетанную травму после того, как сбежал через окно от друзей, проживающих на северо-востоке Москвы. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Правоохранители нашли мужчину на парковке в 20 метрах от улицы Ярославской шоссе, дом 121б. Уроженец Украины находился в алкогольном опьянении. Он был весь грязные и побитый.
Мужчина рассказал, что повздорил с друзьями. В результате конфликта он решил покинуть помещение, выпрыгнув в окно. Однако мужчина отказался сообщать, где и у кого он был в гостях.
Сейчас проводится проверка произошедшего.
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