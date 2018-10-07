Пьяный украинец сбежал от гостей через окно и пожалел об этом

Пьяный житель Украины получил сочетанную травму после того, как сбежал через окно от друзей, проживающих на северо-востоке Москвы . Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Правоохранители нашли мужчину на парковке в 20 метрах от улицы Ярославской шоссе, дом 121б. Уроженец Украины находился в алкогольном опьянении. Он был весь грязные и побитый.

Мужчина рассказал, что повздорил с друзьями. В результате конфликта он решил покинуть помещение, выпрыгнув в окно. Однако мужчина отказался сообщать, где и у кого он был в гостях.

Сейчас проводится проверка произошедшего.