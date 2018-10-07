Виновного в продырявливании «Союза» попытаются найти по пыли

Экипаж корабля «Союз МС-08», вернувшийся на Землю с Международной космической станции (МКС), привез с собой пылевой фильтр с корабля «Союз МС-09», в обшивке которого ранее было обнаружено отверстие. Об этом в воскресенье, 7 октября, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

«Среди возвращенных кораблем «Союз МС-08» грузов наибольший интерес вызывает позиция номер 111. Это пылефильтр из корабля «Союз МС-09» и пробы мазков из отверстия и вокруг него», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, специалисты проверят, не содержатся ли в составе пыли следы алюминия, из которого сделан герметичный бытовой отсек. В случае, если алюминий будет обнаружен, это будет говорить о том, что отверстие было проделано в условиях орбитального полета, отметил источник.

В сентябре сообщалось, что российским космонавтам поручено самостоятельно изучить обстоятельства появления отверстия в «Союзе». Во время планового выхода в открытый космос, который назначен на 15 ноября, космонавты вскроют теплоизоляционный слой и экран противометеоритной защиты, чтобы добраться до отверстия, а затем проверят наличие герметика внутри корабля. Ожидается, что операция продлится около двух часов.