В Башкирии найдена жестоко убитая женщина

В Бурзянском районе Башкирии в своём доме найдена мертвой 42-летняя женщина. Перед смертью ее жестоко избили: зафиксированы гематомы на лице, из ушей текла кровь. Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник.

— По подозрению в нанесении увечий, повлёкших смерть, задержан сожитель погибшей. Это 51-летний ранее судимый за аналогичное деяние инвалид, — рассказал собеседник.

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