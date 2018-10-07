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В Башкирии найдена жестоко убитая женщина
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В Башкирии найдена жестоко убитая женщина 

ГОРОБЗОР.РУ 4 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Бурзянском районе Башкирии в своём доме найдена мертвой 42-летняя женщина. Перед смертью ее жестоко избили: зафиксированы гематомы на лице, из ушей текла кровь. Об этом ГорОбзор.ру сообщил информированный источник.
— По подозрению в нанесении увечий, повлёкших смерть, задержан сожитель погибшей. Это 51-летний ранее судимый за аналогичное деяние инвалид, — рассказал собеседник.
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