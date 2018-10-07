Пропавшего президента Интерпола заподозрили в коррупции 

Президента Интерпола Мэна Хунвэя задержали в Китае по подозрению в коррупционной деятельности. Об этом сообщают французские СМИ. По их данным, Хунвэй, якобы, оказывал содействие компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, при получении контрактов. Ранее стало известно, что президент Интерпола находится под следствием в Китае. Его «забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Поднебесной на прошлой неделе». При этом официального подтверждения информации до сих пор нет. О пропаже Хунвэя стало известно 5 октября. Сообщалось, что он отправился из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь. К властям обратилась его жена, проживающая с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.