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Глава Интерпола ушел в отставку
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Глава Интерпола ушел в отставку 

Российская Газета + ещё 64 2 часа назад
Фото: Москва24
Президент Интерпола (Международной уголовной полиции) Мэн Хунвэй подал в отставку. Он направил соответствующее прошение в секретариат этой организации. Об уходе президента говорится в заявлении, обнародованном на сайте Интерпола, сообщает AFP.
В настоящее время 64-летний Хунвэй, который пропал из поля зрения в конце сентября, находится под арестом в Китае, куда отправился по семейным делам.
В воскресенье китайские власти сообщили о том, что он подозревается в «нарушении закона».
"Мэн Хунвэй в настоящее время находится под следствием, поскольку он подозревается в нарушении закона", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Дисциплинарной инспекционной комиссии Центральной коммунистической партии Китая (КПК), которая занимается делами чиновников, обвиняемых в коррупции.
В свою очередь французская газета «Паризьен» сообщила о том, что Хунвэю вменяется в вину «преднамеренное содействие одной из компаний, действующих в сфере борьбы против киберпреступности». Речь идет о незаконном получении ею госконтрактов на услуги. По всей видимости, речь идет о периоде работы Хунвея в министерстве общественной безопасности Китая. По китайским законам обвиняемому в подобном преступлении грозит большой тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.
Между тем стало известно, что обязанности главы Интерпола до конгресса организации, который пройдет с 18 по 21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах, будет исполнять старший вице-президент организации Ким Чон Ян.
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