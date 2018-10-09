Врачи запретили Макгрегору тренировки как минимум на месяц

Медицинская комиссия, которая обследовала ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после его поражения в чемпионском бою против россиянина Хабиба Нурмагомедова, наложила месячный запрет на тренировку и участие в спаррингах.

Врачи отметили, что Макгрегор довольно сильно подорвал свое здоровье во время поединка и травмы, полученные спортсменом во время матчевой встречи с Нурмагомедовым, не дают ему возможности не только принимать участие в поединках в ближайшие 4-5 недель, но даже проводить силовые тренировки.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, который потерпел от российского бойца свое четвертое и самое жестокое поражение в карьере, не сможет до конца октября проводить контактные тренировки, сообщает британская Daily Mail. Напомним, что Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом.