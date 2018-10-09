Российский боец отметил психологическое давление Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова

Поединок завершился победой Нурмагомедова с помощью удушающего приема.

"После боя Конор заявил, что хочет вернуться. Непонятно, как он будет вести себя после этого поражения. По поводу дальнейших действий Хабиба, я думаю, что бой с Фергюссоном нужен, потому что этот бой должен был состояться четыре раза. После боя Хабиба и Конора, Фергюсон заявил, что он побьет и того, и другого за один вечер, сделав вызов и сказав о том, что настроен на это бой и хочет его.

Я сам лично болел за Конора, но это не значит, что я болею против Хабиба. Я не воспринимал это противостояние, как, например, игру наших хоккеистов против Канады. Мне просто нравился Конор, когда он психологически давил", — поделился Мясников.

Ранее Валуев отметил важность наказания за «провокацию соперника до боя».