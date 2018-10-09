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Российский боец отметил психологическое давление Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова
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Российский боец отметил психологическое давление Макгрегора на Хабиба Нурмагомедова 

Газета.Ru + ещё 175 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский боец смешанных единоборств Валерий Мясников прокомментировал бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229, передает Sport24.
Поединок завершился победой Нурмагомедова с помощью удушающего приема.
"После боя Конор заявил, что хочет вернуться. Непонятно, как он будет вести себя после этого поражения. По поводу дальнейших действий Хабиба, я думаю, что бой с Фергюссоном нужен, потому что этот бой должен был состояться четыре раза. После боя Хабиба и Конора, Фергюсон заявил, что он побьет и того, и другого за один вечер, сделав вызов и сказав о том, что настроен на это бой и хочет его.
Я сам лично болел за Конора, но это не значит, что я болею против Хабиба. Я не воспринимал это противостояние, как, например, игру наших хоккеистов против Канады. Мне просто нравился Конор, когда он психологически давил", — поделился Мясников.
Ранее Валуев отметил важность наказания за «провокацию соперника до боя».
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