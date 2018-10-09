Ещё
Конор Макгрегор на месяц отстранен от проведения боев в UFC
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конор Макгрегор на месяц отстранен от проведения боев в UFC 

ТАСС + ещё 189 11 часов назад
Фото: © AP Photo, John Locher
ТАСС, 9 октября. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора от проведения боев сроком на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба NSAC.
В ночь на воскресенье Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Российский спортсмен провел удушающий прием в четвертом раунде, заставив соперника сдаться.
Отмечается, что 30-летний Макгрегор не сможет участвовать в боях по медицинским показаниям.
Победа над Макгрегором стала 11-й для Нурмагомедова в UFC, всего на его счету 27 боев по правилам смешанных единоборств, во всех он одержал победы.
Макгрегор является самым известным бойцом в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.
ТАСС: последние новости
Избитые футболистами чиновники просят ужесточить статью, по которой возбуждено дело Сухогруз получил пробоину и сел на мель в Крыму Российская национальная библиотека в Петербурге представит на выставке рукописи Тургенева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна решила истреблять наркоманов89
Воры в законе поделили ДНР417
Депутаты Рады показали «украинский цирк»340
США заподозрили в доработке F-35 из-за C-30051
Япония выразила России протест24
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
00:19
Убийство королевы красоты попало на видео
Происшествия Ближний Восток
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение