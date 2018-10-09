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Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором
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Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором 

Газета.Ru + ещё 189 9 октября 2018
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал, чего желал перед боем с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
"Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось. Хотел заткнуть этого придурка — доказать разницу между нашим народом и его народом. Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история", — поделился спортсмен на встрече с поклонниками.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Бой за чемпионский пояс состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Нурмагомедов одолел противника с помощью удушающего приема.
Ранее в Дагестане назвали Нурмагомедова лучшим спортсменом и лучшим человеком.
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