Хабиб Нурмагомедов рассказал о желаниях перед поединком с Макгрегором

"Каждый день просил Всевышнего, чтобы не было травм, чтобы все состоялось. Хотел заткнуть этого придурка — доказать разницу между нашим народом и его народом. Ничто нас не сломает, у нашего народа великая история", — поделился спортсмен на встрече с поклонниками.

Бой за чемпионский пояс состоялся в ночь с 6 на 7 октября. Нурмагомедов одолел противника с помощью удушающего приема.

Ранее в Дагестане назвали Нурмагомедова лучшим спортсменом и лучшим человеком.